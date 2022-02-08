​Новые справочники запчастей размещены на сайте РСА для публичной проверки

Справочники, разработанные в соответствии с обновленной Единой методикой оценки ущерба, размещены на сайте Российского союза автостраховщиков для их публичной проверки. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



«Теперь неограниченный круг лиц может ознакомиться с информацией, внесенной в справочники, а также проверить ее корректность и направить в РСА обращение с замечанием или предложением в отношении информации в соответствующем справочнике. Справочники, сформированные по новой Единой методике, должны быть введены в действие 19 марта 2022 года», — сообщили в союзе.

Уточняется, что для обеспечения проведения публичной проверки РСА обновил функциональные возможности сайта — на сайте РСА появился новый раздел «Актуализация справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ», в котором опубликованы проекты справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов и размещена форма обратной связи для направления замечаний и предложений.

Для обеспечения удобства пользователям и корректности работы нового функционала на сайте РСА в соответствующем разделе приоритетно будет выводиться информация о наиболее часто повреждаемых деталях, но при этом будет реализована возможность работы со всеми проектами справочников. Публичная проверка будет проводиться в период с 8 по 24 февраля 2022 года.

После окончания приема замечаний и предложений на сайте РСА будет опубликован отчет об итогах рассмотрения замечаний и предложений, в котором будет отражена вся информация о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения (учете или отклонении).

Проведение подобных проверок с 2022 года будет проходить при каждой последующей актуализации справочников средней стоимости, то есть не менее четырех раз в год.

«Мы приглашаем всех автовладельцев принять участие в обсуждении справочников. Эта практика, а также более частая актуализация справочников, сделает процесс подготовки справочников более прозрачным и понятным автолюбителям», — сказал Игорь Юргенс.