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Песков: трудно предполагать, когда инфляционное давление на экономику будет ослаблено

08.02.2022 13:29
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Источник
ТАСС

Инфляционное давление на экономику РФ продолжается, трудно прогнозировать, когда оно ослабнет. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию», — констатировал Песков. «Да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что правительство продолжает принимать энергичные меры на этом направлении.

«Вы знаете, что для наиболее уязвимой части населения — для пенсионеров, военных пенсионеров, для тех, кто получает пособия, — удалось сдемпфировать инфляционное давление, произошло повышение [размеров выплат] по реальной инфляции, а не той, которая планировалась», — сказал он.

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Комментарии

6
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-man-
-man-
08.02.2022 13:35
<p>Иди на пенсию, если даже предположить не можешь.</p>
5
Andr799
08.02.2022 13:53
<p>При действующей олигархическо-банковской верхушке - никогда. </p>
8
ugor
ugor
08.02.2022 16:08
<p>Стратег!))</p>
1
Steven Cohen
Steven Cohen
08.02.2022 16:40
<p>песков без разрешения путина и слова не скажет </p>
0
Ехидна_1
08.02.2022 16:57
<p>"...для наиболее уязвимой части населения — для пенсионеров, военных пенсионеров, для тех, кто получает пособия, — удалось сдемпфировать инфляционное давление...".</p>
<p>В том числе за счет "кинутых" предпенсионеров. </p>
4

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