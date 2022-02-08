Официальный курс доллара снизился на 38 копеек, евро — на 63

Банк России установил официальные курсы валют на 9 февраля.

Курс доллара понизился на 37,64 копейки, составив 75,3042 рубля (75,6806 рубля на 8 февраля). Курс евро опустился на 62,61 копейки до 85,892 рубля (с 86,5181 рубля на 8 февраля).

На Московской бирже на 13:28 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 34 копейки, валюты стоят 75,28 и 85,93 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,14—75,58 рубля за доллар и 85,75—86,35 рубля за евро.