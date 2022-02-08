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ТКБ предлагает новый вклад с инвестиционным или накопительным страхованием жизни «Стратегия успеха»

08.02.2022 15:06
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Инвестторгбанк Транскапиталбанк

Транскапиталбанк и Инвестторгбанк пополнили линейку вкладов, сообщили в банковской группе ТКБ. С 8 февраля клиенты могут разместить денежные средства с повышенной ставкой 10% годовых в рублях на депозит «Стратегия успеха» — комбинированный вклад с инвестиционным или накопительным страхованием жизни (ИСЖ и НСЖ).

«Таким образом, клиенты банка получают сразу несколько вариантов для размещения средств: сберегательный и страховой. Клиент вправе выбрать любую страховую программу из предлагаемых в банке», — говорится в релизе.

Срок вклада «Стратегия успеха» — 370 дней, минимальная сумма — 50 тыс. рублей, а максимальная сумма зависит от взноса по страхованию жизни. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты зачисляются на счет вклада в конце срока.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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