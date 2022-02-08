​Банк «Уралсиб»​ повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

Банк «Уралсиб» повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон». Как сообщили в кредитной организации, теперь при размещении на 181 день ставка составляет 8,3% годовых, на 367 дней — 8,8%, на 1 100 дней — 9,6% годовых.



Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка либо в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.