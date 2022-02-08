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Полицейские в Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с арендой жилья на 4 млн рублей

08.02.2022 15:14
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Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали участников схемы интернет-мошенничества с арендой жилья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточняя, что более 80 потерпевших перевели мошенникам более 4 млн рублей.

«Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии интернет-мошенничеств. По версии следователей, к противоправной деятельности причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

По словам Волк, в свою криминальную схему злоумышленники смогли включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. Они заселялись в снятые на одни сутки номера и квартиры, делали фотографии и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость всем желающим.

Официальный представитель МВД России отметила, что для верификации направляемых данных использовались поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи. Явные несоответствия мошенники убирали с помощью графических редакторов. При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, в ходе которых демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими. Для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды.

После активации объявлений о сдаче жилья предполагаемые организаторы криминальной схемы обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты жилья, направлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости. Полученные деньги обналичивались через банкоматы и похищались, а клиенты оставались ни с чем, рассказала Волк, добавив, что для дополнительного дохода злоумышленники после оплаты под разными предлогами отменяли бронь через администрацию интернет-сервиса и вновь выставляли объект для аренды.

«На данный момент сотрудниками полиции установлены более 80 потерпевших. Жители различных регионов России перевели мошенникам более 4 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны. В местах их проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружены средства связи с их перепиской, более 370 сим-карт, 85 оформленных на третьих лиц банковских карт и компьютерная техника. Также изъяты удостоверения личности и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости с признаками подделки, таблички с названием улиц и номерами домов, средства маскировки внешности и иные предметы, имеющие доказательственное значение», — уточнила официальный представитель МВД России.

Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Предполагаемым двоим организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, заключила Волк.

ЦБ направил на четверть меньше запросов в адрес регистраторов доменных имен за 2021 год, но это не связано с тем, что стало меньше мошеннических ресурсов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на «Инфофоруме-2022».

 03.02.2022 16:07

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