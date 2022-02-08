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Банк России: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней уменьшилась на 0,8 п. п. за год

08.02.2022 15:53
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 января 2022 года составила 4,1%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц.

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель снизился на 0,1 процентного пункта (с 4,2% на 1 декабря 2021 года), за прошедший год — на 0,8 п. п. (с 4,9% на 1 января 2021-го). Сегодняшний показатель — самый низкий за все время наблюдений ЦБ (в сводке представлены данные начиная с 1 января 2012 года).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд составил на 1 января текущего года 1 трлн 2,751 млрд рублей. Показатель уменьшился за месяц (с 1 трлн 24,713 млрд на 1 декабря) и увеличился за год (с 979,167 млрд рублей на 1 января 2021-го). Общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился до 24 трлн 536,715 млрд рублей на 1 января 2022 года с 24 трлн 138,755 млрд на 1 декабря и с 19 трлн 849,892 млрд на 1 января 2021-го.

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на отчетную дату 93,6% просроченных ссуд против 93,7% на 1 декабря и 92,1% на 1 января 2021 года.

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