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Мишустин: большинство медицинских документов должны перейти в электронный вид

08.02.2022 16:16
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство медицинских документов должны перейти в электронный вид. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщается на сайте Кабмина.

Как подчеркнул премьер, «получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении».

Так, подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. «Она свяжет между собой все региональные медицинские организации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего — различные выписки, справки, медкарты», — рассказал Мишустин. «Чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни, даже если человек переезжал, менял поликлинику, больницу, — все сведения будут собраны в одном месте, — пояснил он. — Так гораздо удобнее. А в экстренной ситуации это может спасти человеку жизнь».

По словам главы Кабмина, в ближайшее время возможности единой информационной системы расширятся по нескольким направлениям: «В нее станут поступать данные из различных федеральных реестров, а также те, которые касаются лекарственного обеспечения граждан, результатов медицинских освидетельствований. Там будут данные и об аккредитованных специалистах. И, конечно, необходимые для противодействия распространению коронавируса. Их анализ позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры».

«Все это поможет усовершенствовать процесс оказания гражданам медицинской помощи и сделать его более эффективным», — заключил Мишустин.

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