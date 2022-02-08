СберБанк будет снижать кредитные ставки для компаний с высокими ESG-показателями

СберБанк начал формировать ESG-рейтинг своих корпоративных клиентов и будет снижать кредитные ставки для тех из них, кто демонстрирует хорошие показатели в этом рейтинге. Об этом заявил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин, выступая на XI Всероссийском форуме по корпоративному управлению, сообщает банк, который является стратегическим партнером мероприятия.

Напомним, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) относится к экологическим, социальным вопросам и корпоративному управлению.

Ведяхин подчеркнул, что переход к ESG-модели отвечает основным вызовам современного мира. По его словам, актуальные для всех компаний потребности, такие как доступ к источникам капитала, привлечение и удержание клиентов на длинном горизонте, сохранение конкурентоспособности в своем бизнесе, а также привлечение и удержание новых талантов, которые двигают компанию вперед, сегодня невозможно реализовать без учета ESG-повестки.

«В Европе 77% всех управляемых активов уже относятся к активам ответственного инвестирования, а всего в мире 4 триллиона долларов вложено в активы с учетом ESG-факторов, и этот объем будет только увеличиваться. Если компания не соответствует подходам ответственного инвестирования, есть большой риск остаться без инвесторов, либо капитал и заемные средства будут стоить гораздо больше. Создание долгосрочной ценности для клиентов также невозможно без ESG, как и привлечение и удержание талантов. Около трети прироста нашей клиентской базы приходится на молодежь, это один из самых быстрорастущих клиентских сегментов и в то же время — аудитория, которая гораздо больше разделяет ценности ESG, устойчивого развития и ответственного отношения, чем люди других поколений. На все эти вызовы ESG является очень прагматичным и понятным ответом», — заявил Ведяхин.

В том числе он рассказал, как «Сбер» планирует двигаться в сторону углеродной нейтральности. Для банка, имеющего почти 14 тыс. отделений и существенные мощности по обработке данных (а промышленные вычисления являются углеродоинтенсивным производством), это в первую очередь означает закупку сертифицированной «зеленой» энергии у проверенных поставщиков и сокращение энергопотребления, в том числе с помощью оптимизации алгоритмов искусственного интеллекта. Также в «Сбере» намерены работать с углеродным следом своих клиентов и поставщиков.

«Мы сейчас внедряем ESG-рейтинг наших корпоративных клиентов и будем снижать процентные ставки клиентам, находящимся в хорошей части этого рейтинга. Соответственно, при финансировании «зеленых» и ESG-проектов мы даем дополнительные скидки. А компаниям, которые пока не находятся в топе рейтинга, будем максимально помогать своей экспертизой для ESG-трансформации, которая приведет к углеродной нейтральности, позволит внедрять новые технологии и делать экономику России более «зеленой» и прогрессивной. Кредиты на ESG-трансформацию мы тоже будем давать по пониженным ставкам», — заявил Ведяхин.

Он объяснил, что одним из действенных стимулов для ускорения ESG-трансформации является включение метрик ESG в ключевые показатели эффективности топ-менеджмента.



«Половина компаний из списка FTSE 100 используют метрики ESG для расчета премий руководящего состава. В «Сбере» у всего руководящего состава, не только правления, также есть метрики ESG. И в этом в том числе причина того, почему у нас эта трансформация получается. Поэтому могу дать рекомендацию: завяжите бонусы менеджмента на достижение ESG-целей — и результат не заставит себя ждать», — сказал Ведяхин.