Исследование: средний ущерб для застрахованных автомобилей от упавших с крыш сосулек и снега составляет 126 тыс. рублей

Сумма убытка, который наносят застрахованным по каско автомобилям снег, глыбы льда и сосульки, упавшие с крыш домов, в среднем составляет 126 тыс. рублей, подсчитали эксперты страховой компании «Согласие». В 2021 году 15% урегулированных страховых случаев произошли с Mercedes-Benz, 13% — с Volkswagen, остальные — с Kia, Renault, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Mazda, Audi, BMW, Volvo, Skoda и авто других марок.

Отмечается, что наибольшее возмещение «Согласия» по такому страховому случаю достигло 1,3 млн рублей: на ул. Парижской Коммуны в Калуге упавшая льдина повредила Volkswagen Touareg. В Москве крупнейший убыток равен 957,2 тыс. рублей — такую выплату получил владелец ВMW X6, поврежденного рухнувшим на авто куском льда на Люсиновской улице. В топ-3 также вошла выплата за Volkswagen Polo (721,8 тыс. рублей), помятый глыбой снега на ул. Лейпунского в Обнинске.

Самый большой убыток в Санкт-Петербурге составил 593,3 тыс. рублей (на Измайловском проспекте снег и лед упали на Volkswagen Polo), в Тюменской области — 474,5 тыс. рублей (в пос. Винзили Honda CR-V была повреждена глыбой снега), в ХМАО-Югре — 390,3 тыс. рублей (в Сургуте Renault Arkana также нанес ущерб снег).

В Республике Татарстан самая крупная сумма (374,5 тыс. рублей) выплачена за автомобиль Kia Cerato, на который с крыши здания в Мензелинске упал снег. Во Владимирской области наибольшим «снежным» убытком стало повреждение Lexus LX 570 в Покрове на сумму 255,3 тыс. рублей. В Московской области, в Раменском, лед упал с крыши частного дома на Toyota Land Cruiser Prado (возмещение — 250,1 тыс. рублей).

Крупнейшая сумма (214,9 тыс. рублей) в Кемеровской области выплачена за автомобиль Hyundai Creta, поврежденный снегом в областном центре. В Самаре по той же причине был помят автомобиль Suzuki Grand Vitara (возмещение — 150 тыс. рублей, также самое большое в регионе). Наибольший ущерб, нанесенный сосулькой в 2021 году, составил 170,8 тыс. рублей — она упала на Jaguar XJ на Зубовском бульваре в столице.