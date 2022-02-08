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Мурашко напомнил срок действия нового порядка открытия больничных

08.02.2022 17:06
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РБК

Россияне имеют возможность оформить больничные дистанционно по новым правилам до 15 марта. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал правительства.

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — указал Мурашко. Ранее об этом сообщала пресс-служба Минздрава.

Получить больничный дистанционно, имея симптомы ОРВИ или коронавируса, можно по номеру 122 или в кол-центре поликлиники по месту жительства. После консультации врача будет оформлен электронный больничный на неделю и назначено лечение, рецепт на лекарства тоже будет электронным. Если через неделю пациент выздоравливает, больничный тоже закрывают дистанционно.

С 6 февраля Роспотребнадзор изменил некоторые ограничения для инфицированных коронавирусом и контактировавших с ними. Тех, кто лечился от COVID-19 больше недели, теперь будут выписывать без отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, в Москве карантин для заболевших коронавирусом сократили до недели при условии отсутствия симптомов. Карантин для контактировавших с больными коронавирусом отменили полностью.

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