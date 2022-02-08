Мурашко напомнил срок действия нового порядка открытия больничных

Россияне имеют возможность оформить больничные дистанционно по новым правилам до 15 марта. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал правительства.

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — указал Мурашко. Ранее об этом сообщала пресс-служба Минздрава.

Получить больничный дистанционно, имея симптомы ОРВИ или коронавируса, можно по номеру 122 или в кол-центре поликлиники по месту жительства. После консультации врача будет оформлен электронный больничный на неделю и назначено лечение, рецепт на лекарства тоже будет электронным. Если через неделю пациент выздоравливает, больничный тоже закрывают дистанционно.



С 6 февраля Роспотребнадзор изменил некоторые ограничения для инфицированных коронавирусом и контактировавших с ними. Тех, кто лечился от COVID-19 больше недели, теперь будут выписывать без отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, в Москве карантин для заболевших коронавирусом сократили до недели при условии отсутствия симптомов. Карантин для контактировавших с больными коронавирусом отменили полностью.