СберБанк запустил бесплатную доставку кредитных карт

СберБанк запустил сервис бесплатной доставки кредитных карт клиентам. Теперь при оформлении заявки на кредитную карту в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выбрать опцию доставки пластиковой карты курьером, поясняется в сообщении кредитной организации.
Оформление карты займет, как и прежде, две минуты, обещают в банке. На последнем шаге оформления у клиента появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а доставку физической карты заказать на удобный адрес и в удобное время.
«Благодаря этому сервису бесплатной доставки больше не надо приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты. Процесс стал полностью удаленным. Доставка абсолютно бесплатна», — подчеркивается в релизе.
На данный момент сервис курьерской доставки кредитных карт предлагается в Астрахани, Балашихе, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Видном, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Волжском, Воронеже, Городище, Грозном, Дзержинском, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Кирове, Копейске, Королёве, Красногорске, Краснодаре, Красноярске, Курске, Кургане, Липецке, Люберцах, Магадане, Махачкале, Москве, Мытищах, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Нижневартовске, Новокузнецке, Новосибирске, Одинцово, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Подольске, Развилке, Реутове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Химках, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Энгельсе, Якутске, Ярославле.
Сервис курьерской доставки дебетовых карт доступен в «Сбере» с начала 2021 года, напоминают в банке.
Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 10,9%
|до 120
|0
|
Лиц.№ 316
|от 11,9%
|до 120
|0 - 1 188
|
Лиц.№ 30
|от 9,9%
|до 145
|0
|
Лиц.№ 3354
|от 11,99%
|до 100
|0 - 1 490
|
Лиц.№ 1326
|от 9,9%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
Комментарии
<p>Это просто ДНИЩЕ доставки. Какой-то АД на Земле. </p>
<p>Они теряют всё что им передаётся в доставку. Хотя если вам повезёт они просто отправят вашу "доставку" в другой город. Вобщем жесть как она есть!</p>
<p></p>