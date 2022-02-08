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СберБанк запустил бесплатную доставку кредитных карт

08.02.2022 21:59
1 832
4 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк запустил сервис бесплатной доставки кредитных карт клиентам. Теперь при оформлении заявки на кредитную карту в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выбрать опцию доставки пластиковой карты курьером, поясняется в сообщении кредитной организации.

Оформление карты займет, как и прежде, две минуты, обещают в банке. На последнем шаге оформления у клиента появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а доставку физической карты заказать на удобный адрес и в удобное время.

«Благодаря этому сервису бесплатной доставки больше не надо приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты. Процесс стал полностью удаленным. Доставка абсолютно бесплатна», — подчеркивается в релизе.

На данный момент сервис курьерской доставки кредитных карт предлагается в Астрахани, Балашихе, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Видном, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Волжском, Воронеже, Городище, Грозном, Дзержинском, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Кирове, Копейске, Королёве, Красногорске, Краснодаре, Красноярске, Курске, Кургане, Липецке, Люберцах, Магадане, Махачкале, Москве, Мытищах, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Нижневартовске, Новокузнецке, Новосибирске, Одинцово, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Подольске, Развилке, Реутове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Химках, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Энгельсе, Якутске, Ярославле.

Сервис курьерской доставки дебетовых карт доступен в «Сбере» с начала 2021 года, напоминают в банке.

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Комментарии

4
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move333
08.02.2022 23:42
<p>они бы закрывать их ещё научились без похода в офис</p>
0
DiegoVaskes
09.02.2022 00:30
<p>Если доставкой карт будет заниматься "Сберлогистика", то будет полный ...  </p>
<p>Это просто ДНИЩЕ доставки. Какой-то АД на Земле. </p>
<p>Они теряют всё что им передаётся в доставку. Хотя если вам повезёт они просто отправят вашу "доставку" в другой город. Вобщем жесть как она есть!</p>
1
Antimony
Antimony
09.02.2022 08:15
<p>А вот пенсионные карты конечно же доставлять никак нельзя, пусть неходячие пенсионеры сидят без денег.</p>
2
Ирья
09.02.2022 11:20
<p>Antimony, Почта России приходит домой.</p>
<p></p>
0

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