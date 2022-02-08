СберБанк запустил бесплатную доставку кредитных карт

СберБанк запустил сервис бесплатной доставки кредитных карт клиентам. Теперь при оформлении заявки на кредитную карту в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выбрать опцию доставки пластиковой карты курьером, поясняется в сообщении кредитной организации.

Оформление карты займет, как и прежде, две минуты, обещают в банке. На последнем шаге оформления у клиента появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а доставку физической карты заказать на удобный адрес и в удобное время.

«Благодаря этому сервису бесплатной доставки больше не надо приходить в офис лично для оформления новой кредитки или перевыпуска карты. Процесс стал полностью удаленным. Доставка абсолютно бесплатна», — подчеркивается в релизе.

На данный момент сервис курьерской доставки кредитных карт предлагается в Астрахани, Балашихе, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Видном, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Волжском, Воронеже, Городище, Грозном, Дзержинском, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Кирове, Копейске, Королёве, Красногорске, Краснодаре, Красноярске, Курске, Кургане, Липецке, Люберцах, Магадане, Махачкале, Москве, Мытищах, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Нижневартовске, Новокузнецке, Новосибирске, Одинцово, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Петропавловске-Камчатском, Подольске, Развилке, Реутове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Химках, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Энгельсе, Якутске, Ярославле.



Сервис курьерской доставки дебетовых карт доступен в «Сбере» с начала 2021 года, напоминают в банке.