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Российские индексы заметно выросли по итогам основных торгов

08.02.2022 19:08
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились заметным ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,33% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 551,65 пункта. Индекс РТС повысился на 3,04% — до отметки 1 489,18.

«Инвесторам удалось проигнорировать некоторое ухудшение внешнего фона за счет сокращения геополитических рисков и сохранения высоких цен на нефть, несмотря на локальную техническую коррекцию», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Бумаги СберБанка подорожали на 4,44%, «Норникеля» — на 3,67%, VK — на 3,61%, «Газпрома» — на 3,11%, «Яндекса» — на 1,9%, МТС — на 1,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,31%. Акции «Магнита» снизились в цене на 0,1%, Московской биржи — на 0,02%, «Полюса» — на 0,01%.

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