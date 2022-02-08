Все новости

Минстрой: платформа арендного жилья учтет интересы пожилых людей

08.02.2022 19:53
1 588
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Законопроект о платформе учета аренды предусмотрит возможность комфортной работы для граждан пенсионного возраста. Пожилые не потеряют пенсионные льготы, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«Сегодня мы с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития согласовываем подходы к законопроекту. Как только будет согласована и сформирована позиция правительства, сразу будем вносить [на рассмотрение в Госдуму]», — сказал Стасишин.

В частности, по его словам, прорабатывается вопрос учета интересов людей старшего поколения, у которых могут возникнуть сложности с использованием цифровых сервисов. «Именно этим мы сейчас и занимаемся, чтобы им было комфортно работать», — сказал замминистра.

Стасишин подчеркнул, что пожилые граждане не потеряют пенсионные льготы при работе с платформой. При этом вопрос налогового вычета для официально зарегистрировавшихся на платформе на данный момент не обсуждался.

Новая информационная система будет вести учет договоров аренды недвижимости. Главная задача сервиса — обеление рынка арендного жилья. Все действующие агрегаторы подбора недвижимости будут интегрированы с государственной платформой учета аренды жилья. Ранее стало известно, что Минстрой России планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы по учету рынка арендного жилья.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

«Авито» распространила услугу по защите номеров на всех частных продавцов
«Смешарики» выпустили подкасты про финансы для детей до семи лет
В Москве п​олучить доступ к электронной медкарте можно по отпечатку пальца или Face ID
Mastercard снизит комиссии для денежных переводов по номеру телефона