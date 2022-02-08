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Apple запустит функцию приема бесконтактной оплаты весной

08.02.2022 20:29
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ТАСС

Американская компания Apple планирует в этом году начать постепенный запуск опции для предпринимателей, позволяющей принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone, передает ТАСС. Как сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании, ряд юридических лиц смогут воспользоваться функцией уже весной.

«Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, — вашего iPhone», — приводятся в заявлении слова представителя Stripe — первой платежной платформы, которая предложит своим клиентам новый способ оплаты. Отмечается, что позже в этом году с новой функцией начнут работать и другие платежные платформы.

Новая функция, которой дали название Tap to Pay, позволит принимать Apple Pay, кредитные и дебетовые карты с помощью устройства iPhone без использования платежного терминала благодаря технологии NFC. В заявлении говорится, что опцией смогут воспользоваться клиенты из США. О том, будет ли она доступна пользователям из других стран, не сообщается.

Функция будет поддерживаться на iPhone XS и более поздних версиях смартфона.

Американская компания Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

 27.01.2022 08:30

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Комментарии

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Бамбр
08.02.2022 21:53
<p>оплату весной и прошлогодним снегом</p>
0

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