ФАС назвала среднюю стоимость ПЦР-тестирования в России

Средняя стоимость ПЦР-тестирования в России составляет около 1 346 рублей. Такие данные приводит Федеральная антимонопольная служба.

Ведомство по поручению правительства провело проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны. По итогам проверки, в частности, установлено, что исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 1 254 медицинских организациях, из которых 960 (77%) являются государственными. На территории 23 субъектов РФ (27%) ПЦР-тестирование осуществляется исключительно в государственных лабораториях, коммерческие лаборатории данную услугу не предоставляют.

Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (Центральный, Северо-Кавказский федеральные округа) до 3 483 рублей (Уральский ФО). «Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1 345,55 рубля (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей)», — указано в релизе.

Как следует из сообщения, проверка показала, что в ряде регионов стоимость платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования. В связи с этим ФАС считает целесообразным рекомендовать регионам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ.

По результатам проверки антимонопольное ведомство также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.



Кроме того, ФАС считает, что для развития конкуренции необходимо обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах РФ, где коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе).