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«Сбер» и «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку»

08.02.2022 21:21
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» и маркетплейс оптовых закупок «на_полке», совместный проект банка и IT-компании «Эвотор», запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» для оптовых покупателей. Об этом во вторник сообщили в СберБанке.

Оформить рассрочку могут предприятия с выручкой до 400 млн рублей в год и расчетным счетом в СберБанке. Лимит рассрочки составит 3 млн рублей, льготный период ― 30 дней.

«Рассрочка «Сбера» дает предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность увеличить оборотные средства и уменьшить кассовые разрывы. Сервис поможет поставщикам сократить дебиторскую задолженность, увеличить средний чек, уменьшить операционные расходы на продажи», — подчеркивается в релизе банка.

В кредитной организации считают, что рассрочка особенно актуальна для сегментов с большим оборотом и высокой частотой закупок: продуктовых магазинов и сегмента HoReCa (кафе, кофепойнтов) ― основных покупателей «на_полке». Подключение рассрочки для поставщика бесплатно и не требует никаких дополнительных соглашений с банком или закупочной платформой. Нужно только подтвердить реквизиты компании. Оплата заказа, купленного в рассрочку, поступит на счет поставщика в течение двух банковских дней.

«Рассрочка закрывает одну из острейших проблем малого бизнеса — кассовые разрывы. Сервис позволяет предпринимателям оплачивать заказ или покупку даже при нулевом балансе счета. Главные преимущества рассрочки — скорость и доступность: решение по заявке принимается за три минуты, а благодаря интеграции с маркетплейсом «на_полке» оформление рассрочки и платежи происходят в режиме онлайн в формате 24/7», — комментирует директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин.

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