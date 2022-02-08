«Уралсиб» предложил ипотеку без первого взноса на квартиры от ПИК

Банк «Уралсиб» предлагает ипотечный кредит без первоначального взноса на покупку квартиры в новостройке в рамках совместной программы с группой компаний «ПИК».

«Программа распространяется на приобретение квартиры у юридического лица, входящего в группу «ПИК», по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору)», — указано в релизе банка.

Максимальный размер кредита — 50 млн рублей, максимальный срок кредитования — 30 лет. Минимальная ставка составляет 10,7% годовых.



Кредит может получить заемщик — гражданин РФ с регистрацией на территории страны в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, работающий по найму, со стажем не менее трех месяцев на последнем месте работы.