Все новости

Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

09.02.2022 08:16
1 253
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляется к доллару и теряет позиции к евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,9975 рубля, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,71 рубля (плюс 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,9475—75,09 рубля за доллар и 85,6575—85,825 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:13 прибавляет 1,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 597,34 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+317.75%
Купить
+304.12%
Купить
+205.21%
Купить
+178.86%
Купить
+165.40%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Мировые цены на нефть ощутимо выросли по итогам торгов пятницы
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции восьми российских компаний
ЦБ пока не принимал решений о сроках возобновления покупки валюты для Минфина
Минфин разработал новый механизм госгарантий для поддержки частных инвестиций в инфраструктуру