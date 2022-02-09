Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и теряет позиции к евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,9975 рубля, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,71 рубля (плюс 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,9475—75,09 рубля за доллар и 85,6575—85,825 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:13 прибавляет 1,29% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 597,34 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.