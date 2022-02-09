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​Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом через портал госуслуг

09.02.2022 08:53
1 468
6 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обеспечить в регионах возможность вызова врача на дом через заявку на госуслугах, сообщается на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — 1 июля, ответственные — региональные власти.

Кроме того, Путин поручил Кабмину обеспечить техническую реализацию онлайн-сервиса «вызов врача на дом» на едином портале государственных (муниципальных) услуг. Срок исполнения поручения — 31 марта. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Комментарии

6
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ugor
ugor
09.02.2022 09:40
<p>А слесаря-водорпрводчика можно тоже?))) По моему скромному мнению это не его так сказать задача!)))</p>
1
kaluga
kaluga
09.02.2022 13:09
<p>А приедет ли врач или нет - это кто обеспечит?</p>
<p>Как обычно, пусто-пусто.</p>
3
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
09.02.2022 15:53
<p>
А приедет ли врач или нет - это кто обеспечит?
kaluga, во всяком случае это нововведение позволит фиксировать факт обращения за вызовом врача на дом, тем самым технически-документально обеспечивая доказательства этого юридически значимого обстоятельства.</p>
<p>Лично я успешно пользуюсь обращением через Госуслуги к судебным приставам-исполнителям, что они не любят именно из-за технически-документального фиксирования этого факта, потому что в этом случае очень удобно и эффективно обжаловать их неправомерные действия/бездействие и постановления.</p>
1
voroninvv
voroninvv
09.02.2022 17:30
<p>Не знаю как в других городах, но в Смоленске это уже давно реализовано (на уовне муниципалов) без всяких громких поручений</p>
1
bor0410
09.02.2022 18:01
<p>И будет как с записью через госуслуги к врачам в нашей обычной московской райполиклинке при ГКБ №13 - на две недели вперёд все заняты, свободного времени для записи ни у одного врача нет. Кроме "дежурного терапевта по ОРВИ", у которого времени куча прям хоть сегодня </p>
<p>Похоже, по Собянинской указке всех враче переквалифицировали в эти "терапевты по ОРВИ" - ни хирургов, ни отоларингологов, ни даже фельдшеров на приёме не осталось. Скоро в штабе заявят о полной победе над всеми остальными болезнями кроме ковид, видимо((</p>
2

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