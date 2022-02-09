9 февраля. О чем пишут газеты

📰 В странах Евразийского экономического союза (включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию) рассматривают возможность отмены ввозной пошлины на цветные драгоценные камни и мелкие бриллианты массой до 0,2 карата на два года, пишут «Известия». МЭР по инициативе Минфина направило повторное письмо с таким предложением в адрес Евразийской экономической комиссии. Сегодня ввозная пошлина на камни практически равна сборам на готовую продукцию и составляет 10—12%, отметили в Минфине. По мнение экспертов, это поможет снизить издержки, себестоимость украшений, а также цену на изделия на 3—5%.

📰 Последнее время реальные ставки по вкладам были скорее отрицательными, рассказал «Российской газете» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша. По его словам, ужесточение денежной политики привело к тому, что реальные ставки по вкладам близки к нулю или даже выше. Если вы считаете, что инфляцию удастся вернуть обратно к 4% — цели Банка России, то вклады по нынешним ставкам выгодны, они покажут реальную доходность в 3—4% годовых, что много для этого продукта, отметил он, уточнив, что имеет смысл открыть депозит на максимально долгий срок. Если думаете, что инфляция будет расти и дальше, ваша стратегия — короткие сроки вкладов, заключил эксперт.

📰 Высокая инфляция, с которой вынуждены бороться Центральные банки Европы и других стран, спровоцирована ростом цен на нефть и газ, пояснил «Российской газете» глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, рекордное подорожание энергоресурсов вызвано дефицитом их предложения на рынке, которое связано со снижением инвестиций крупнейших компаний в проекты по добыче нефти и газа. Результатом стала невозможность нарастить производство в соответствии с потребностями рынка, считает Хансен, добавив, что в итоге это приведет к обрушению цен на энергоресурсы.

📰 Диапазон рубля на ближайшие недели — 74,5—77,3 за доллар и 85—88 за евро, с тенденцией к нижним границам, рассказал «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, уточнив, что такие показатели были зафиксированы в первую рабочую неделю 2022 года. По его словам, по совокупности обозначенных вводных курса рубля, видится, что январские панические минимумы по рублю, выше 80 за доллар и под 91 за евро, в среднесрочной перспективе не должны повториться. Рыночные драйверы стоят за рубль, отметил он. Однако, добавил эксперт, по-прежнему в курсе рубля доминирует именно геополитическая риск-премия.

📰 Коммерческие эксплуатанты небольших коммерческих беспилотников опасаются, что с 1 марта использовать их станет невозможно, пишет «Коммерсант», уточняя, что тогда вступит в силу пункт «Федеральных авиаправил», требующий свидетельство пилотов на управление дронами. Игроки предвещают полную остановку рынка, объемы которого оценивают в 13 млрд рублей. Замороженными могут оказаться контракты по аэросъемке нефтепроводов, дорог и строительства, говорят участники рынка, чьи учебные программы пока не утверждены. Их оппоненты считают, что времени на подготовку было достаточно, а документ повысит прозрачность и безопасность авиаработ.

📰 Приток все большего числа инвесторов на легальный рынок Forex привел к росту их убытков, пишет «Коммерсант». За минувший квартал потери составили 368 млн рублей, это второй по величине отрицательный результат за пять лет. С наибольшим риском для себя торгуют некрупные клиенты, тогда как состоятельные проявляют большую осторожность при совершении сделок с валютными парами. Однако потери не слишком умерили пыл инвесторов: в начале года наблюдается рекордный объем торгов на фоне роста волатильности валютного рынка. При этом если оценивать по числу активных клиентов, средний счет у них опустился ниже 300 тыс. рублей, тогда как год назад достигал 400 тыс. рублей, а два года назад превышал 520 тыс. рублей.

📰 Количество заключенных госконтрактов в строительстве сокращается с каждым годом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные президента Национального объединения строителей Антона Глушкова. Если в 2019 году их было заключено около 220 тыс., то в 2020-м — 195 тыс., а в 2021 году — 193 тыс. Однако в денежном выражении объем госзаказа, как следует из данных объединения, вырос до 3,9 млрд рублей против 3,4 млрд рублей двумя годами ранее. Такая ситуация вызвана несоответствием цен госзаказа рыночным. Причины возникновения такого дисбаланса — скачки цен, не учитываемые жесткими условиями госконтрактов, и недостатки системы ценообразования в целом.

📰 Правительство предлагает перераспределить финансирование в рамках нацпроекта «Наука и университеты», пишет «Коммерсант». Так, на создание кампусов мирового уровня с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений предполагается направить средства, ранее предусмотренные для программы внутрироссийской академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников — около 2 млрд рублей. В правительстве считают, что создание кампусов даст больший эффект для достижения наццели — обеспечить присутствие России в десятке ведущих стран по исследованиям и разработкам.