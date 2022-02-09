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В Москве п​олучить доступ к электронной медкарте можно по отпечатку пальца или Face ID

09.02.2022 09:25
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Москве получить доступ к электронной медкарте стало возможным без введения кода из СМС. Теперь вход в приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно подтвердить с помощью короткого кода, отпечатка пальца или Face ID. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике», — сообщила вице-мэр, добавив, что этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии.

Чтобы пользоваться новыми возможностями, необходимо обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе. После этого пользователю будет предложено придумать четырехзначный код доступа, а также настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по отпечатку пальца (Touch ID) или распознаванию лица (Face ID). Эти инструменты активно используются в банковских и других приложениях, работающих с конфиденциальной информацией. Данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше.

Отключить и снова подключить опцию входа в электронную медкарту по отпечатку пальца или распознаванию лица можно в настройках приложения (вкладка «Прочее», раздел «Вход в приложение»). Также в настройках можно изменить пароль.

Скачать «ЕМИАС.ИНФО» можно в Google Play, App Store и App Gallery. Отмечается, что для корректной работы приложения необходимо следить за его своевременным обновлением. Функционал мобильного приложения регулярно расширяется.

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Комментарии

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sukraloza
09.02.2022 18:49
<p>все "посчитать" хотят. беги скорей сдавать биометрию, ахахаха</p>
0

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