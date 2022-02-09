Опрос: каждый четвертый работодатель больше доверяет соискателям в браке или состоящим в отношениях

Почти половина работодателей (46%) уточняют у соискателей наличие брака и детей, чтобы убедиться, что сотрудник будет посвящать компании основную часть своего времени и не будет отвлекаться на семейные дела, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа». При этом каждый четвертый уверен: семейные люди стабильнее и ответственнее соискателей без детей или отношений.

Опрос показал, что в большинстве случаев детали личной жизни не влияют на трудоустройство: 86% соискателей не сталкивались с отказом в приеме на работу из-за наличия или отсутствия второй половины или детей. Это подтверждают и опрошенные работодатели. По словам 83%, они не отказывают соискателю из-за его семейного положения. Еще 43% заявили, что вопросы о личной жизни помогают им не нанимать сотрудников, которые потенциально уйдут в декрет.

При этом сами соискатели не любят распространяться на работе о своей личной жизни. В частности, 55% опрошенных считают, что личная жизнь — не лучшая тема для разговоров с коллегами, 38% не хотят отвечать на лишние и неудобные вопросы, а 16% и вовсе заявили, что не любят общаться с коллегами в принципе.

Что касается романтических отношений между коллегами, участники опроса не видят в них ничего плохого. Однако 56% соискателей и 70% работодателей подчеркнули, что важным условием при этом должно быть отсутствие проблем при совместной работе.

Интересно, что многие работодатели готовы помогать сотрудникам в трудных жизненных ситуациях, связанных с личной жизнью. По мнению 62%, они должны делать это вне зависимости от обстоятельств, так как это показывает человечность компании, а 17% готовы помочь только в том случае, если это позволит избежать падения продуктивности сотрудника. Еще 16% руководителей будут готовы помочь, если сотрудник сам попросит об этом.