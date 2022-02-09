Кремль считает достаточными меры, принимаемые для поддержания темпов роста экономики РФ

Кремль считает достаточными те меры, которые реализуются в настоящее время в России для поддержания темпов экономического развития. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, могут ли в стране принять специальные меры для предотвращения замедления темпов роста экономики с учетом напряженности в мире.

«В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, [это] и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития», — сказал представитель Кремля.

Пескова также попросили прокомментировать прогнозы мировых рейтинговых агентств Moody's, S&P, Fitch, которые считают, что российской экономике может быть нанесен ущерб и в случае эскалации ситуации с Украиной, и даже без такой эскалации. Пресс-секретарь отметил, что «здесь не может быть однозначного ответа», в том числе в связи с противоречивыми заявлениями западных стран.

«Из каких-то столиц говорится о необходимости принятия санкций в отношении нашей страны немедленно, непонятно, в связи с чем. Другие столицы говорят, что никакого принятия санкций без эфемерной агрессии России с Украиной быть не должно, ибо тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект», — пояснил Песков. «Коллективный Запад сам не определился, но то, что элементы непредсказуемости здесь налицо, — это факт», — заключил он.

Представитель Кремля добавил, что такая напряженность проецируется в том числе и на настроения на европейских биржах и рынках. «Биржи и рынки в Европе реагируют весьма и весьма четко, скажем так, падения сменяются подъемами. Такая повышенная волатильность, наверное, является нежеланным спутником той напряженности, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — резюмировал Песков.