Официальный курс доллара понизился на 50 копеек, евро — на 51

Банк России установил официальные курсы валют на 10 февраля.

Курс доллара снизился на 50,27 копейки, составив 74,8015 рубля (75,3042 рубля на 9 февраля). Курс евро снижен на 51,36 копейки до 85,3784 рубля (85,892 рубля на 9 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,74 рубля (минус 27 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 85,46 рубля (минус 19 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,65—75,09 рубля за доллар и 85,24—85,83 рубля за евро.