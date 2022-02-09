​Экспобанк повысил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+»

Экспобанк увеличил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+» для пользователей платформы личных финансов «Финуслуги». Как уточнили в кредитной организации, доходность по депозиту теперь составляет до 10,5% годовых в рублях.



«ЭкспоКапитал+» открывается на срок от 100 до 366 дней. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада.

Вклад «ЭкспоКапитал+» доступен пользователям, зарегистрированным на «Финуслугах», и открывается без визита в отделение банка. Весь процесс — от выбора депозита до получения процентов по вкладу — происходит полностью в режиме онлайн.