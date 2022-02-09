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«Смешарики» выпустили подкасты про финансы для детей до семи лет

09.02.2022 14:36
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

ГК «Рики» в партнерстве с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России запустили серию подкастов «Крош и Грош» про финансовую грамотность для детей до семи лет с героями мультсериала «Смешарики», сообщается в релизе компании.

Отмечается, что шоу озвучивают кролик Крош и Надежда Грошева, главный редактор медиаресурсов «Мои финансы», автор и ведущая проектов на Business FM, РБК, ТАСС. Первые пять выпусков уже доступны на цифровых платформах.

«Задача наших подкастов — в простой и понятной форме преподнести юным слушателям азы финансовой грамотности для гармоничной адаптации детей ко взрослой жизни. Всего за три-четыре минуты ведущие расскажут, кто придумал деньги, для чего нужны банки, откуда берется цена, как пользоваться пластиковой картой и о многом другом», — прокомментировала продюсер анимационного проекта «Смешарики» Татьяна Павлова.

Всего в серии подкастов «Крош и Грош» запланировано 20 эпизодов продолжительностью три-четыре минуты. В каждом выпуске персонажи Смешарики обсуждают финансовые вопросы, интересующие детей, а Надежда отвечает на них как эксперт.

Рассказывая о своих мечтах относительно будущего несовершеннолетних сыновей, 4% родителей видят своего ребенка в сфере экономики и финансов, при этом женщины чаще, чем мужчины, хотят карьеру в сфере экономики для своего сына (5% и 2% соответственно), свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли родители несовершеннолетних детей из всех округов страны.

 07.02.2022 15:34

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