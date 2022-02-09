«Смешарики» выпустили подкасты про финансы для детей до семи лет

ГК «Рики» в партнерстве с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России запустили серию подкастов «Крош и Грош» про финансовую грамотность для детей до семи лет с героями мультсериала «Смешарики», сообщается в релизе компании.
Отмечается, что шоу озвучивают кролик Крош и Надежда Грошева, главный редактор медиаресурсов «Мои финансы», автор и ведущая проектов на Business FM, РБК, ТАСС. Первые пять выпусков уже доступны на цифровых платформах.
«Задача наших подкастов — в простой и понятной форме преподнести юным слушателям азы финансовой грамотности для гармоничной адаптации детей ко взрослой жизни. Всего за три-четыре минуты ведущие расскажут, кто придумал деньги, для чего нужны банки, откуда берется цена, как пользоваться пластиковой картой и о многом другом», — прокомментировала продюсер анимационного проекта «Смешарики» Татьяна Павлова.
Всего в серии подкастов «Крош и Грош» запланировано 20 эпизодов продолжительностью три-четыре минуты. В каждом выпуске персонажи Смешарики обсуждают финансовые вопросы, интересующие детей, а Надежда отвечает на них как эксперт.
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