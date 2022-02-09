Чистый отток капитала частного сектора из РФ оценен в январе в 12,8 млрд долларов

Профицит текущего счета платежного баланса РФ укрепился в январе более чем в два раза по отношению к аналогичному месяцу прошлого года; чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) также увеличился в годовом выражении. Такие данные представлены в сводке Центробанка «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации».

«По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе 2022 года достиг исторического максимума и составил 19 млрд долларов США, укрепившись более чем в два раза по отношению к январю прошлого года», — говорится в материале. Согласно данным регулятора, в январе-2021 показатель равнялся 8,1 млрд долларов.

Как поясняют в ЦБ, динамика текущего счета платежного баланса определялась существенным расширением положительного сальдо торгового баланса в результате роста экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта. Профицит торгового баланса в январе текущего года оценивается в 21,4 млрд долларов против 9 млрд год назад, следует из материалов регулятора. Уточняется, что рекордное значение положительного сальдо торгового баланса было незначительно нивелировано увеличением совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора, оцениваемое, по данным ЦБ, в 12,8 млрд долларов в январе этого года против 9 млрд в январе 2021-го, «сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами», указано в материале.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что рост резервных активов в январе составил 4,1 млрд долларов (в первом месяце прошлого года — 3 млрд) и «был обусловлен операциями с иностранной валютой, осуществляемыми на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила».