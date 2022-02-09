Минпросвещения намерено исправить ситуацию с окладами учителей

Минпросвещения РФ вместе с другими ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты труда школьных учителей, которая исправит текущую ситуацию с низкими окладами. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

Как следует из данных Минпросвещения, обнародованных в среду на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Данные были представлены за декабрь 2021 года. МРОТ в прошлом году составлял 12,8 тыс. рублей.

«Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты учительского труда, которая позволит существенным образом усилить гарантированную часть зарплаты педагога в любой точке нашей большой страны. <…> Новая система позволит установить размер ставки, что усилит гарантированную часть выплат и исправит текущую ситуацию с окладами», — сообщили в пресс-службе. Новую систему представят на общественное обсуждение в 2022 году.

В министерстве отметили, что новая система также привяжет уровень оплаты труда педагогов к квалификационному уровню и «создаст одинаковые и понятные условия для всех в части стимулирующих и компенсационных выплат».

Как сообщили в Минпросвещения, реальная структура зарплаты педагогов опирается на ставку и содержит, помимо оклада, разный набор надбавок, стимулирующих, компенсационных и иных выплат.



«Сегодня средняя зарплата учителей в каждом регионе уже находится на уровне не ниже средней зарплаты по всем профессиям. Каждый регион достиг этого показателя и следит за ним. Но не менее важно, чтобы любой учитель четко понимал, из чего формируется его доход, и был уверен в размере его гарантированной части», — заявили в пресс-службе.

В материалах к заседанию комитета Совфеда по науке, образованию и культуре также указано, что с 1 сентября 2022 года по июль 2023 года в шести регионах РФ планируется провести апробацию единых требований к системам оплаты труда педагогов. Для этого в 2021 году были выбраны Белгородская, Кировская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и Республика Мордовия. Как уточнил в ходе выступления врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко, соответствующий проект постановления, который позволит указанным субъектам РФ перейти к новой системе оплаты труда учителей, еще обсуждается.

В рамках периода апробации предполагается провести оценку финансовых ресурсов, необходимых для внедрения единых требований по всей стране. По итогам будет представлен доклад с результатами апробации, в дальнейшем планируется принять постановление правительства о единых требованиях к системам оплаты труда педагогов детсадов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования по всей России.