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Фондовый рынок РФ показал уверенный рост по итогам основных торгов

09.02.2022 19:06
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Фондовые торги в РФ завершились в среду заметным ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,46% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 638,93 пункта. Индекс РТС поднялся на 3,06% — до отметки 1 534,82.

«Весь позитив сейчас основан на улучшении геополитического фона после переговоров президентов России и Франции. Коррекция в нефти не углубляется, а цены остаются в области семилетних максимумов по баррелю Brent — это тоже хорошая новость для покупателей», — комментирует продолжение положительной динамики на фондовом рынке старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Очередной торговый день прошел для российского фондового рынка с заметным повышением. Основа все та же — нейтрализация геополитического риска. Теперь понятно, что это была в чистом виде информационная атака, которая с реальной политикой имеет очень мало общего. Как только инвесторы это поняли, рынок развернулся к росту», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Акции СберБанка выросли в цене на 3,55%, бумаги VK — на 3,25%, «Яндекса» — на 2,44%, «Норникеля» — на 1,9%, «Магнита» — на 1,69%, «Газпрома» — на 1,18%, «Полюса» — на 1,04%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,74%, Московской биржи — на 0,02%. Бумаги МТС подешевели на 0,19%.

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