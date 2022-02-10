Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,76 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,42 рубля (плюс 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,7275—75,79 рубля за доллар и 85,38—86,5 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:16 теряет 0,54% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 619,26 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.