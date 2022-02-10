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Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

10.02.2022 08:19
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2 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль теряет позиции к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,76 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,42 рубля (плюс 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,7275—75,79 рубля за доллар и 85,38—86,5 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:16 теряет 0,54% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 619,26 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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Комментарии

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Б.Е.С.
10.02.2022 09:37
<p>рублю хочется вернуть свои ранние позиции:</p>
<p></p>
<p>доллар 74,3</p>
<p></p>
<p>евро 85,3</p>
<p></p>
<p>нешуточные бои идут каждый день вокруг этих значений.</p>
<p></p>
<p>сможет или нет он дойти до этих значений до 1 марта - вопрос!</p>
<p></p>
<p>но никто не гарантирует, что на возобновлении спроса на тот или иной актив (рубль или СКВ) курс не пойдет или вниз или вверх </p>
<p></p>
<p>хотя в целом, для внутренней экономики и увеличении товарооборота (импорт) - желателен периодически низкий курс для закупки. </p>
<p></p>
<p>при этом сводки "с фронта" говорят о достаточности рублевого запаса у инвесторов -
Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года были размещены бумаги на 20,657 млрд рублей, при этом спрос достигал 76,201 млрд.</p>
<p> 
</p>
<p></p>
<p>в тоже время объем производства нарощенный ежеквартально в течении всего года и удержание внутренних розничных цен в рамках дефляции (10-20%) цен от месяца к месяцу, и от года к году - позволит собрать рублевую выручку, сбыть больше продукции, а так же безпроблемно реализовать экспорт (заработав на внешнем рынке валюту).</p>
<p></p>
<p>вместо того, чтобы подводить банки к внешней закупки иностранной валюты и последующей продаже на внутреннем рынке.</p>
<p>в силу того, что налоговой выручки от экспорта и освободившейся от частного инвестора ушедшего в клады - СКВ должно хватить для торговых операций и накоплений.</p>
<p></p>
<p></p>
0
Б.Е.С.
10.02.2022 10:03
<p>и еще </p>
<p>
В таком случае отрицательные последствия возможных новых финансовых санкций Запада, включая запрет на использование российскими госбанками в своих расчетах американской валюты, могут быть смягчены. Тем более, что внешний долг российского частного сектора уже номинирован только на 50% в долларах. Остальное – в рублях (20%) и евро (30%).
</p>
<p>а так же </p>
<p>
В ЦБ, правда, остаются настороже. Так, по первоначальным данным Банка России, объем погашения внешнего долга частного сектора в 2022 году составит $64 млрд. Но аналитик ВШЭ Сергей Пухов уверен, что график платежей будет пересмотрен, как и в конце прошлого года. Тогда объем погашения может увеличиться до $112 млрд. При сохранении рефинансирования долга предприятий и банков на уровне IV квартала прошлого года, внешний долг частного сектора к концу 2022 года снизится тогда до $361 млрд. В результате внешняя долговая нагрузка сократится до рекордно низкого уровня в 19% ВВП по сравнению с 27% по итогам прошлого года
</p>
<p></p>
<p>стоит понимать, что </p>
<p>1. чем меньше доля СКВ и больше портфель по номенклатуре - тем меньше риски</p>
<p>2. чем меньше внешняя долговая нагрузка - тем стабильнее экономика и лучше себя чувствует внутренний рынок</p>
<p></p>
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