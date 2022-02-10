Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,76 рубля, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,42 рубля (плюс 11 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,7275—75,79 рубля за доллар и 85,38—86,5 рубля за евро.
Индекс Мосбиржи на 8:16 теряет 0,54% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 619,26 пункта.
С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.
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Комментарии
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<p>доллар 74,3</p>
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<p>евро 85,3</p>
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<p>нешуточные бои идут каждый день вокруг этих значений.</p>
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<p>сможет или нет он дойти до этих значений до 1 марта - вопрос!</p>
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<p>но никто не гарантирует, что на возобновлении спроса на тот или иной актив (рубль или СКВ) курс не пойдет или вниз или вверх </p>
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<p>хотя в целом, для внутренней экономики и увеличении товарооборота (импорт) - желателен периодически низкий курс для закупки. </p>
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<p>при этом сводки "с фронта" говорят о достаточности рублевого запаса у инвесторов - </p>
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<p>в тоже время объем производства нарощенный ежеквартально в течении всего года и удержание внутренних розничных цен в рамках дефляции (10-20%) цен от месяца к месяцу, и от года к году - позволит собрать рублевую выручку, сбыть больше продукции, а так же безпроблемно реализовать экспорт (заработав на внешнем рынке валюту).</p>
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<p>вместо того, чтобы подводить банки к внешней закупки иностранной валюты и последующей продаже на внутреннем рынке.</p>
<p>в силу того, что налоговой выручки от экспорта и освободившейся от частного инвестора ушедшего в клады - СКВ должно хватить для торговых операций и накоплений.</p>
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<p>а так же </p>
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<p>стоит понимать, что </p>
<p>1. чем меньше доля СКВ и больше портфель по номенклатуре - тем меньше риски</p>
<p>2. чем меньше внешняя долговая нагрузка - тем стабильнее экономика и лучше себя чувствует внутренний рынок</p>
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