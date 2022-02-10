Отслеживающий «черных лебедей» фонд дал совет застраховаться от падения

Даже после коррекции акций технологических компаний и роста доходности по казначейским облигациям США инвесторы по-прежнему не понимают рисков, на которые они идут на рынках акций и долговых обязательств, заявил Bloomberg основатель и директор по инвестициям хедж-фонда Universa Investments Марк Шпицнагель.

Цены на активы сильно завышены после нескольких лет низких процентных ставок и политики количественного смягчения (QE). «Сейчас полностью отсутствует понимание, насколько опасен рынок», — сказал Шпицнагель.

Universa Investments — самый известный фонд из специализирующихся на защите от труднопрогнозируемых негативных событий — «черных лебедей» (black swans). На сайте компании сообщается, что консультантом фонда выступает американский экономист, публицист и доктор философии Нассим Николас Талеб, который предсказал финансовый кризис 2008 года, а также допустил возможность возникновения пандемии еще в 2017-м.

«Черный лебедь» — теория Нассима Николаса Талеба, рассматривающая редкие события, которых никто не ждет, но которые имеют значительные последствия. К таким событиям относятся распад СССР, атака 11 сентября 2001 года и глобальный финансовый кризис 2007—2008 годов.

Шпицнагель заявил, что не верит в попытки определить точное время обвала рынка. Вместо этого основатель Universa Investments предлагает инвесторам подумать о хеджировании рисков, и не как об источнике прибыли, а как о своего рода страховке от катастрофы, которую они должны иметь всегда. В результате инвесторы, зная, что защищены на случай краха фондового рынка, теоретически могут обойтись без традиционной диверсификации портфеля, под которой обычно понимается покупка казначейских облигаций или золота.

В марте 2020 года, когда рынки акций акций рухнули, а волатильность резко возросла, Universa Investments смогла получить огромную прибыль от сделок с опционами. Компания сообщила клиентам, что за март она заработала доход в размере 3 612%, а за весь I квартал 2020 года — 4 144%.