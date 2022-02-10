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Лжесотрудник ЦБ похитил у родственника Сталина 16 млн рублей

10.02.2022 09:11
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РИА Новости

Родственник Иосифа Сталина 93-летний Леонид Аллилуев, у которого аферисты в прошлом году пытались похитить со счета 3 млн рублей, стал жертвой лжесотрудника Центробанка. Добыча телефонного мошенника составила 16 млн рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, во вторник в полицию обратился пенсионер Леонид Аллилуев, который сообщил, что еще в сентябре ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, сказал, что для безопасности нужно обновить счет в банке, и прислал реквизиты якобы нового счета.

«Пенсионер в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику на указанный им расчетный счет. Предварительно ветеран перевел злоумышленнику порядка 16 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Прошлым летом Таганский суд столицы отправил на 3,5 года в колонию москвичку Анастасию Белянкину, которая, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, пыталась убедить Аллилуева отдать более 3 млн рублей на «экспертизу». Тогда 92-летний пенсионер вовремя обратился к правоохранителям.

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Комментарии

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Antimony
Antimony
10.02.2022 09:25
<p>Что-то подозрительно. В прошлом году он значит 3млн не отдал, при чём даже нашли кого-то и посадили. А в этом 16млн отдал. И месяц ходил снимать. В 92 года. </p>
2
Steven Cohen
Steven Cohen
10.02.2022 11:45
<p>Действующие сотрудники абсолютно легально регулярно обуваютт народ ...и что </p>
3
47439
10.02.2022 17:48
<p>"Пенсионер в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику" и какой же это банк пропустил такие операции, где Служба безопасности была, где 115-фз по ПОДФТ- ведь это свыше 600 тыс. за раб. день! ?</p>
2
Леонид Николаевич
Леонид Николаевич
10.02.2022 19:18
<p> 
...какой же это банк пропустил такие операции, где Служба безопасности была, где 115-фз по ПОДФТ- ведь это свыше 600 тыс. за раб. день!?
Уважаемая Раиса, так он же
Родственник Иосифа Сталина...
</p>
1

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