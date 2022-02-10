Лжесотрудник ЦБ похитил у родственника Сталина 16 млн рублей

Родственник Иосифа Сталина 93-летний Леонид Аллилуев, у которого аферисты в прошлом году пытались похитить со счета 3 млн рублей, стал жертвой лжесотрудника Центробанка. Добыча телефонного мошенника составила 16 млн рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, во вторник в полицию обратился пенсионер Леонид Аллилуев, который сообщил, что еще в сентябре ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником Центробанка, сказал, что для безопасности нужно обновить счет в банке, и прислал реквизиты якобы нового счета.

«Пенсионер в течение месяца снимал деньги и переводил мошеннику на указанный им расчетный счет. Предварительно ветеран перевел злоумышленнику порядка 16 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Прошлым летом Таганский суд столицы отправил на 3,5 года в колонию москвичку Анастасию Белянкину, которая, представившись специалистом экспертно-криминалистического центра, пыталась убедить Аллилуева отдать более 3 млн рублей на «экспертизу». Тогда 92-летний пенсионер вовремя обратился к правоохранителям.