10 февраля. О чем пишут газеты

📰 Бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы, древесные плиты до 10% в 2022 году, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России, уточняя, что причина — в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства (меламин). Поднять пошлины предложила ЕЭК после жалобы со стороны российского монополиста («Невинномысский азот») на демпинг со стороны китайских поставщиков. В России выпускается меламин низкого давления, но для производства древесных плит, соответствующих современным мировым стандартам качества, необходим меламин высокого давления, который производят только за рубежом.

📰 Магазины столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов, по некоторым позициям уже есть дефицит товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех ретейлеров. Один из них говорит, что в портах в ожидании проверок Роспотребнадзора скопились сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, перцем, гранатами и другими овощами и фруктами. Он добавил, что длительное оформление товара приводит к его порче и дополнительным затратам на хранение. Кроме того, двое собеседников в торговых сетях возмущены тем, что из-за обнаружения проблем у отдельных поставщиков блокируются все поставки из страны производства.

📰 Проект нового закона о туризме вызвал споры среди участников рынка — в процессе обсуждения на правительственном портале он собрал 283 отрицательных отзыва и восемь положительных, пишут «Известия». Новый механизм финансовых гарантий может увеличить нагрузку на туроператоров и привести к росту цен на туры по России вплоть до 20%, отмечают отраслевые объединения. В Ростуризме с претензиями не согласились: все положения нового закона призваны повысить благонадежность операторов, но никак не финансовую нагрузку на них, а цены на туры по стране не вырастут, заявили в ведомстве.

📰 Акции UC Rusal, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, в последние дни растут сильно быстрее рынка, пишут «Ведомости», уточняя, что 9 февраля они подорожали на 5,1% (80 рублей за штуку), за последние два дня — на 12,3%. За это же время отраслевой индекс металлов и добычи Мосбиржи вырос на 5,6%. За последний год бумаги Rusal подорожали более чем в два раза, но с момента пиковых значений октября 2021 года (84 рубля) потеряли в цене почти 5%. Бумаги материнской компании UC Rusal En+ прибавили 9 февраля в цене 3,26% с прошлого закрытия. Интерес инвесторов к бумагам растет на фоне рекордных цен на алюминий.

📰 «Ведомости» составили рейтинг акций топ-25 компаний по наибольшей устойчивости к падению фондового рынка, темпам восстановления и потенциалу роста. Первую строчку рейтинга занял «Яндекс», бумаги которого падают и восстанавливаются быстрее индекса Мосбиржи на 22% и 27% соответственно. Наиболее быстро падающей и одновременно быстро восстанавливающейся бумагой оказалась головная компания «Тинькофф банка» — TCS Group (второе место в рейтинге: в среднем темпы падения расписок компании составляют 38%, зато при восстановлении рынка они растут еще быстрее — на 62%). Второй по скорости восстановления после падения бумагой оказались акции «Татнефти»: средний темп роста у них 36%, падения — 25%. На третьем месте в общем рейтинге и по темпам восстановления идут акции золотодобывающей компании «Полюс» — бумаги в среднем восстанавливаются на 34%, тогда как падают на 23%.

📰 Рынок автомобильных шин в 2021 году активно восстанавливался после просадки из-за ограничений на фоне коронавируса: только для вторичной комплектации автомобилей в РФ было продано около 40,5 млн шин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку производителей. Весь рынок, по расчетам Минпромторга, составил 51 млн штук. Спрос подогрели и закупки дилеров, заполнявших склады в преддверии 2022 года. Стоимость шин выросла в среднем на 20—25% из-за удорожания материалов и логистики. Кроме того, причиной спроса стали участившиеся поездки на дальние расстояния на автомобиле.

📰 В 2021 году «зеленые» генераторы запустили в России 57 новых возобновляемых источников энергии общей мощностью 1,4 ГВт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Центра финансовых расчетов. Хотя за год накопленное в пандемию отставание по вводу станций сократилось, инвесторы все же сорвали сроки запуска объектов мощностью 292 МВт, за что заплатили 2 млрд рублей штрафов. В целом за восемь лет инвесторы построили в стране 3,6 ГВт новых ВИЭ, а промышленность в прошлом году заплатила за их мощность 76 млрд рублей. К 2028 году объем «зеленой» генерации увеличится почти вдвое, до 8 ГВт. Генераторы надеются, что на фоне климатической повестки этот сегмент рынка вырастет в разы.

