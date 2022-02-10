Основные фондовые торги в РФ стартовали в минусе, рубль слабо меняется

Российские фондовые индексы снижаются в начале основных торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи потерял 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 620,3 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,51% — до отметки 3 620,3.

Ухудшившийся сегодня внешний фон может негативно сказаться на настроениях на рынке, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Он опасается частичной фиксации прибыли в «фишках» после бурного роста предыдущего дня, с переходом индекса Мосбиржи к консолидации в диапазоне 3 600—3 650 пунктов.

Российские акции сегодня могут приостановить отскок, согласен главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Индекс Мосбиржи вчера сумел подрасти почти на 2,5% и тем самым закрыться выше отметки 2 600 пунктов. Техническая картина по индикатору улучшилась, он смог выйти вверх из широкого боковика. Теперь бы нам неплохо получить какой-нибудь повод, чтобы скакнуть еще на пару процентов вверх и тем самым значительно снизить угрозу спуска ниже 3 500 пунктов, что может спровоцировать усиление распродаж. Но пока ни позитивных новостей, ни поддержки от внешнего фона не наблюдается», — рассуждает эксперт.

Сегодня он рекомендует обращать больше внимания на внешний фон. Основная угроза исходит от нефти. Вчера котировки «черного золота» поддержала «бычья» статистика по запасам нефти в США. Но сегодня этот фактор уже отыгран, а динамика нефти с начала недели говорит о высокой вероятности коррекции с целями 89 и 86 долларов за баррель.

Спекулятивно настроенным инвесторам аналитик рекомендует обратить внимание на «второй эшелон». Деньги на рынке есть, и неудовлетворенный спрос может вылиться в агрессивные покупки менее ликвидных акций. Причем движение по отдельным бумагам могут быть сильными на различного рода новостях.

Рубль продолжает слабеть в паре с евро и пытается укрепляться в паре с долларом. На 9:49 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,71 рубля (минус 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,32 рубля (плюс 1 копейка).

По прогнозу старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74,4—76 рублей в паре с долларом и на уровне 85—87 рублей в паре с европейской валютой.

