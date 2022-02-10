В Госдуме обсудят законопроект об аресте имущества налогоплательщика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителю профильного комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову подготовить обсуждение правительственного законопроекта о праве Федеральной налоговой службы накладывать арест на имущество налогоплательщика до решения суда. Об этом сообщают журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Обсуждение законодательной инициативы должно состояться до ее рассмотрения в первом чтении с участием председателя Госдумы, представителей правительства РФ, ФНС, лидера «Партии Роста» и уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, бизнес-объединений и экспертов.

Накануне Борис Титов отправил обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. В письме Борис Титов выступил против законопроекта, который дает налоговой службе право арестовывать имущество предприятия-налогоплательщика на период проведения выездной проверки, то есть до решения суда. «Партия Роста» обратилась с просьбой снять документ с рассмотрения.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке наложения предварительных обеспечительных мер на имущество налогоплательщика)» был внесен в Госдуму 27 декабря 2021 года. Согласно документу, органы ФНС смогут накладывать обеспечение после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Запрет может касаться недвижимости, транспорта, ценных бумаг, а также предметов дизайна служебных помещений.

Данный механизм, считают в «Партии Роста», может стать очередным рычагом давления на бизнес и приведет к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов — начиная от начисления налогов и заканчивая арестом имущества предприятий.

«В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает мнение лишь одной стороны — инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда. «Закручивание гаек» принятием подобных документов ведет к угасанию предпринимательской инициативы, снижению деловой активности и инвестиционной привлекательности, что чревато негативными последствиями для экономики страны», — резюмировал в письме Титов.