В ПФР пояснили новые правила начисления пенсии некоторым пенсионерам

В России с 2022 года получателям страховых пенсий по потере кормильца при достижении возраста 80 лет больше не требуется обращаться в Пенсионный фонд, чтобы изменить вид пенсии — на страховую по старости, сообщается на сайте отделения ПФР по Хакасии.

Так, в ПФР теперь ежемесячно готовятся списки граждан из этой категории, которым вскоре исполнится 80 лет. Специалисты фонда изучают каждое пенсионное дело, в случае если перевод позволит увеличить сумму выплаты, самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения. Ранее основанием для такого перевода было заявление гражданина.

В отделении ПФР по Хакасии напоминают, что при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза, что обеспечивает «прибавку» в текущем году — 6 401 рубль. А общий размер только фиксированной выплаты в такой пенсии составляет 12 802 рубля. Помимо нее в сумму включается и страховая часть пенсии, исчисленная с учетом имеющегося стажа и среднемесячного заработка. В то время как страховая пенсия по потере кормильца состоит из половины стандартного размера фиксированной выплаты, то есть в текущем году — 3 200 рублей и страховой части пенсии умершего супруга.

«Таким образом, переход с пенсии по потере кормильца на пенсию по старости, как правило, выгоден пожилым гражданам именно за счет увеличения фиксированной выплаты», — резюмируют в ведомстве.