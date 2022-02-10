​СФ: власти РФ принудят IT-гигантов выполнять закон о «приземлении»

Российские власти будут работать в дипломатическом стиле над решением вопроса о выполнении зарубежными IT-компаниями законодательства о «приземлении», но в случае саботажа готовы и к принуждению. Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.



«Я бы так сказал, что лед тронулся, многие либо уже сделали почти все, что требовалось [по закону], либо начинают это делать, но пока не все. Будем над этим работать. Пока будем работать в стиле дипломатическом, но это ненадолго. Если будет продолжаться саботирование российского законодательства со стороны некоторых компаний, придется и иными способами их принудить выполнять наш закон», — сообщил сенатор на пресс-конференции.

Он похвалил компанию Apple, которая «практически делала и делает все, что нужно». «Назвал Apple потому, что мы собеседовали с их представителями не раз в рамках нашей комиссии. А другая [компания], с кем мы собеседовали, компания Google, наоборот, все знает, но пока толком ничего не делает», — отметил Климов, добавив, что планирует в пятницу с трибуны пленарного заседания Совета Федерации еще раз напомнить всем о необходимости выполнения закона, вступившего в силу с 1 января этого года. По его словам, органы власти РФ имеют необходимые инструменты для того, чтобы принудить исполнять российское законодательство всех, кто его нарушает.

«Но есть и любопытные факты — некоторые [IT-компании] в инициативном порядке заходят, сами спрашивают, как и что, не надо ли им тоже [открывать свои представительства в РФ]», — сказал сенатор.

Он также добавил, что комиссия до конца февраля обсудит то, как работает закон о «приземлении» на рабочем совещании.

В соответствии с российским законодательством зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в РФ. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.