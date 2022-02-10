Для постановки диагноза теперь достаточно экспресс-теста на ковид

Диагноз «коронавирусная инфекция» теперь может быть поставлен на основании положительного результата экспресс-теста, подтверждать его ПЦР-тестом больше не нужно. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

«Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза «коронавирусная инфекция» без подтверждения ПЦР-тестом», — говорится в сообщении.

Фаза снижения заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной, а ближе к майским праздникам волна заболевания COVID-19 отступит, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«Прогнозы — это дело неблагодарное... Да, по классике жанра, к нашей стране ее применять достаточно сложно, обычно где-то 45 дней (идет) фаза роста, потом будет фаза стабилизации, (затем) фаза снижения. По вашему прогнозу, это действительно весенние, майские, праздники и лето. Но страна у нас разная», — сказал Горелов.

Он уточнил, что в фазу распространения коронавируса города России вступили в разное время. Так, в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской области — распространение «омикрона» началось раньше, следовательно, и снижение тоже начнется раньше. В регионах снижение заболеваемости наступит примерно через две-три недели.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения сообщили о продвижении вперед процесса регистрации «Спутника V». Ускорить процесс регистрации какой-либо вакцины в ВОЗ невозможно, поскольку это будет означать неполное прохождение процесса, заявила в интервью «Известиям» представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях) одинаков для всех вакцин, сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные, отметила она.

«На данный момент процесс EUL для вакцины «Спутник» возобновлен, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые — в 2022 году. Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, напрямую обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — сказала Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что организация призывает производителей вакцин, в том числе из России, подавать заявки на участие в процессе оценки EUL, поскольку вакцинация против COVID-19 должна охватить все подходящие группы населения, а вирус продолжает развиваться. Чем больше вариантов и технологий станет доступно, тем скорее закончится пандемия.