Рынок МФО дорос до замедления роста

После бурного восстановления микрофинансового рынка в 2021 году темпы его роста могут замедлиться, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства. Давление на показатели будут оказывать регуляторные ужесточения, усиление конкуренции и ухудшение финансового положения заемщиков.
По итогам 2021 года портфель займов микрофинансовых организаций достиг 328–330 млрд рублей, что на треть выше показателя 2020-го. Основную часть портфеля составили долгосрочные займы (installment loans, IL) и займы компаниям МСБ, на их долю пришлось 77% портфеля. В то же время, уточнили в НРА, в дальнейшем сегмент кредитования МСБ будет ограничен в росте на фоне конкуренции с краудлендингом и специальными банковскими предложениями.
На долю коротких займов «до зарплаты» (PDL) пришлось 23% портфеля, что немногим выше доли на конец 2020 года (около 21%), в 2022-м ожидать ее увеличения не стоит, уверены в НРА: с учетом понижения максимальной ставки он становится для МФО менее выгодным. Давление будет оказывать и ограничение по предельной долговой нагрузке, ведь именно в этом сегменте наибольшая доля проблемных клиентов. «Без трансформации прежних бизнес-моделей PDL-займы могут показать даже отрицательную рентабельность при новых регуляторных ограничениях, большинство компаний сегмента уже сейчас активно перестраивают процессы и тестируют новые продукты», — отметил глава совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
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В целом в 2022 году рост портфеля на рынке МФО составит не более 8–10%, ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По сравнению с прошлым годом темпы замедлятся на фоне роста стоимости фондирования и потери части клиентов с наибольшими кредитными рисками, пояснил он.
«Согласно новым макропруденциальным лимитам, доля кредитов, выданных клиентам с ПДН более 80%, не должна будет превышать 25% от объема выдач для банков и 35% — для МФО», — отметил Гришунин. При этом сейчас этот показатель составляет 31% и 44% соответственно. Поэтому «значимая часть клиентов лишится доступа к легальным кредитным инструментам», — пояснил эксперт.
На фоне нестабильной экономической ситуации в стране стоит ожидать роста количества обращений за займами, но из-за ужесточения регулирования, скоринговых моделей компании будут одобрять не больше 10–15% от общего потока, оценила гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. На этом фоне многократно вырастет и стоимость привлечения клиента, что уже давит на маржинальность бизнеса и еще больше снизит темпы роста отрасли, подчеркнул управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.
Впрочем, не все настроены так пессимистично. В МКК «Арифметика» уверены, что динамика роста на рынке сохранится на уровне 20–30%. А по оценке гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, совокупный портфель займов по итогам года может достичь 410 млрд рублей. Финансовая онлайн-платформа Webbankir также ожидает двузначного роста рынка в 2022 году. Объем выдач уже в январе у компании в два раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года, привел данные ее гендиректор Андрей Пономарев.