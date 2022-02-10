В Москве осудили членов ОПГ за незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей

В Москве вынесли приговор группе из десяти обнальщиков, половина из которых была связана родственными узами, пишет «Коммерсант», уточняя, что за два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей, получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн. Несмотря на требование гособвинителя приговорить подсудимых к реальным срокам, все они отделались условным наказанием.

Рассмотреть уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере организованной группой (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Бабушкинскому райсуду столицы удалось лишь со второй попытки. В ноябре 2020 года судья Наталья Курышева вернула его прокурору со стадии предварительных слушаний. По ее мнению, обвинительное заключение было «составлено с нарушением требований УПК РФ, которые неустранимы в ходе судебного разбирательства, препятствуют рассмотрению дела судом и исключают возможность постановления приговора или вынесение иного законного решения». В частности, в постановлении отмечалось, что предъявленное каждому из фигурантов обвинение «является противоречивым и неконкретным», чем нарушается их право на защиту.

Однако уже в декабре того же года Мосгорсуд, удовлетворив поданное прокуратурой апелляционное представление, отправил это дело на новое рассмотрение. «Содержащиеся в обжалуемом постановлении суждения о неконкретности обвинения сводятся к оспариванию обоснованности изложенного в обвинительном заключении обвинения, что не может являться основанием для возврата уголовного дела прокурору», — говорилось в решении апелляционной инстанции.

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Ровно год назад уже другой судья Бабушкинского райсуда — Людмила Костюнина начала слушать это дело заново. Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018-го. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.

Предложение именно этой группы пользовалось на черном рынке большой популярностью во многом из-за того, что их комиссионные были одними из самых невысоких — всего 0,5% от обналичиваемой суммы. Интересно, что половина ее участников была связана друг с другом родственными узами. Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 года лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 года — было сотрудничество и с РИАбанком.

Успешнее всего отношения складывались с проводкой денег через небольшой омский банк «Сибэс». Его участники ОПГ использовали с мая 2016-го по май 2017 года. Но и он, в том числе из-за «ориентированности на проведение сомнительных транзитных операций клиентов», лишился лицензии.

В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима, а единственную женщину — Разну Гамидову — к условному сроку (три с половиной года). Ее родственнику Руслану Гамидову прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.