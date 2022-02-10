Кабмин расширил программу бесплатного переобучения граждан

В 2022 году пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет (включительно). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Стать участниками программы переобучения и дополнительного профессионального образования теперь смогут несколько категорий молодых людей. Среди них — граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более четырех месяцев не являются занятыми, работники, находящиеся под угрозой увольнения, граждане без среднего профессионального или высшего образования.

На переобучение молодежи в 2022 году из федерального бюджета будет выделено 1,2 млрд рублей (помимо 7,4 млрд рублей, предусмотренных для остальных категорий граждан). С помощью этих средств не менее 20 тыс. молодых людей смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование.

«Всего в этом году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч наших граждан», — сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 10 февраля.

Напомним, бесплатное обучение для граждан организуют АНО «Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Томский государственный университет. Затраты образовательных организаций возмещает государство. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России».