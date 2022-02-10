Правительство направит на выплаты по больничным дополнительно 76,5 млрд рублей

Правительство дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей», — заявил глава Кабмина, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших.

«Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный», — резюмировал он.

Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования для того, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме, добавил премьер.