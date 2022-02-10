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​«ДОМ.РФ» выпустит первые в России «зеленые» ипотечные облигации

10.02.2022 13:57
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Источник
Banki.ru

«ДОМ.РФ» в 2022 году планирует разместить первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций. Об этом в ходе VIII Российского ипотечного конгресса рассказал директор по взаимодействию с инвесторами «ДОМ.РФ» Алексей Пудовкин.

По словам спикера, сейчас ведется разработка концепции «зеленых» ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» (ИЦБ «ДОМ.РФ»), в которой будут описаны критерии отбора кредитов для соответствия «зеленому» статусу.

«В последние годы социально ответственное инвестирование находится в авангарде повестки глобального финансового рынка. «ДОМ.РФ» работает по всем трекам ESG, внедряя лучшие мировые практики в свою работу. Уже три выпуска ИЦБ и облигаций «ДОМ.РФ» для создания инфраструктуры включены в реестр социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а теперь мы активно работаем над первым «зеленым» выпуском и уже сформировали критерии признания домов «зелеными», — отметил Алексей Пудовкин.

В 2021 году «ДОМ.РФ» выпустил первые в России «социальные» ИЦБ в соответствии с принципами социальных облигаций (SBP) ICMA. Обеспечение выпуска объемом 5,35 млрд рублей было полностью сформировано из кредитов, выданных Банком ДОМ.РФ по льготной госпрограмме «Семейная ипотека».

Справочно:

«Зеленые» облигации — один из механизмов ответственного инвестирования (ESG), основанного на экологических, социальных и управленческих (Environmental, Social, Governance) факторах. Такие ценные бумаги выпускаются для финансирования экологических проектов, в том числе для «зеленого» строительства.

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