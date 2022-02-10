Интернет-мошенники «поучаствовали» в Олимпийских играх

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB обнаружила 140 ресурсов, которые под видом прямых трансляций зимних Олимпийских игр в Пекине перенаправляют пользователей на мошеннические и фишинговые сайты. Как сообщили в компании, злоумышленники разместили анонсы нелегальных трансляций на взломанных страничках университетов, благотворительных фондов и онлайн-магазинов. Уточняется, что большая часть опасных ресурсов заблокирована.

«После открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине специалисты Центра реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) обнаружили 140 активных ресурсов, которые использовались для размещения нелегальных трансляций, а следовательно, для скама и фишинга. Всего в схеме могло быть потенциально задействовано 289 сайтов. Крупнейшей является сеть Kinohoot — в нее входит более сотни ресурсов. Ее владелец начал регистрировать домены еще в 2019 году и «поучаствовал» в 2020 году в летних Олимпийских играх в Токио — тогда специалисты CERT-GIB нашли 120 однотипных ресурсов, созданных для ведения мошеннических «прямых эфиров», — рассказали в Group-IB.

Сама схема с трансляциями работает следующим образом: на одной из страниц взломанного ресурса пользователь видит окно видеоплеера с внедренной ссылкой на «прямую трансляцию» и символикой зимних Олимпийских игр. Кликнув по ней, он переходит на лендинг прямого эфира — кроме видеоплеера, здесь иногда размещаются спортивные новости и анонсы предстоящих соревнований.

Однако для просмотра трансляции необходимо пройти регистрацию, ввести свой телефонный номер и указать специальный «код доступа», кнопка получения которого в зависимости от страны и устройства посетителя приведет жертву на различные мошеннические и фишинговые ресурсы.

Например, на мошенническом сайте предлагается поучаствовать в розыгрыше бесплатного доступа к трансляциям, открыв одну из 12 «коробочек». Пользователю дается три попытки, чтобы выбрать коробку с призом. После двух неудачных попыток третья оказывается призовой. Разброс по сумме выигрыша составляет от 10 до 10 тыс. долларов. На той же странице размещено окошко с чат-ботом, где тот дает «инструкции» по получению приза. Жертве необходимо дать согласие на получение выигрыша, а потом — по «классической схеме» — оплатить небольшую «комиссию» за конвертацию — 300—500 рублей и ввести данные банковской карты на фишинговом ресурсе. Разумеется, ни денежного приза, ни онлайн-трансляции жертва не получит, только потеряет деньги. В другом сценарии жертву просят отправить СМС на указанный номер, но вместо трансляции подключают его к различным платным сервисам и подпискам.

«Интернет-афера «Коробочки» известна довольно давно, но мошенники постоянно подстраивают свои схемы под популярные или значимые события в мире и, конечно, используют для этого свежезарегистрированные домены, — замечает руководитель CERT-GIB Александр Калинин. — В этой схеме, чтобы войти в доверие к жертве, редирект зачастую размещается на легитимных взломанных сайтах, например, университетов (эквадорского Universidad Espíritu Santo или индонезийского Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), благотворительных фондов и некоммерческих организаций (African Studies Association)».

Эксперты Group-IB рекомендуют следить за спортивными состязаниями на Олимпийских играх исключительно на официальных ресурсах, с недоверием относиться к «акциям» и «розыгрышам». И тем более не вводить данные банковских карт и персональные данные на подозрительных сайтах.