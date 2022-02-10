Официальный курс доллара снизился на 8 копеек, евро — прибавил менее 1 копейки

ЦБ установил официальные курсы валют на 11 февраля.

Курс доллара понизился на 7,74 копейки, составив 74,7241 рубля (74,8015 рубля на 10 февраля). Курс евро увеличился на 00,14 копейки, до 85,3798 рубля (85,3784 рубля на 10 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 14:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,74 рубля (минус 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,47 рубля (плюс 16 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,64—74,87 рубля за доллар и 85,26—85,66 рубля за евро.