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Компания BestDoctor приобрела СК «Резерв» и запускает собственного страховщика

10.02.2022 14:28
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Резерв

Экосистема медицинских сервисов BestDoctor закрыла сделку по покупке страховой компании «Резерв». Сумма сделки не раскрывается. Как сообщили в компании, приобретение страховщика позволит BestDoctor расширить возможности продажи инновационных продуктов ДМС и личного страхования как для корпоративных, так и для розничных клиентов.

«В рамках сделки BestDoctor приобрела 100% компании «Альянс-Консалтинг», которая является собственником страховой компании «Резерв». На базе приобретенного актива BestDoctor создаст собственный страховой бренд — АО СК «Бестиншур», который станет частью экосистемы медицинских сервисов BestDoctor», — говорится в релизе.

Руководителем страховой компании станет Денис Гаврилов, ранее отвечавший за развитие бизнеса со страховыми компаниями в «КРОК».

Планируется, что приобретение собственной страховой компании позволит BestDoctor укрепить свои позиции и нарастить долю на рынке ДМС. На базе собственной страховой лицензии BestDoctor планирует вывести на рынок продукты по управлению здоровьем и личному страхованию, комплементарные покрытию ДМС: страхование путешествующих, лекарственное страхование, страхование от критических заболеваний и онкологии, специализированные продукты в области репродукции, ведения беременности и так далее.

Также, отмечают в компании, с приобретением страховой лицензии BestDoctor запустит сотрудничество с insurtech-стартапами на российском рынке, подразумевающее предоставление им страховой лицензии для ведения своей деятельности.

BestDoctor продолжит сотрудничество как с существующими страховыми компаниями-партнерами, так и с новыми — ими стали страховая компания «Югория» и «Пульс» (ранее — СК «Тюмень-Полис»).


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