Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 февраля, составляет 74,7241 рубля. Официальный курс евро — 85,3798 рубля.
Курсы доллара и евро на 11 февраля
11.02.2022 08:00
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ИсточникBanki.ru
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21.01.2022
Комментарии
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<p>и мы наблюдаем картину, как медведи перекрасились в быков и (покупателей) и разгоняют вверх стоимость валюты.</p>
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<p>в то время как сделок по продаже - мы объективно не наблюдаем. </p>
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<p>и эта картина наблюдается со вчерашнего дня.</p>