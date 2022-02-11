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Курсы доллара и евро на 11 февраля

11.02.2022 08:00
1 058
1 Время прочтения: 5 секунд
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 февраля, составляет 74,7241 рубля. Официальный курс евро — 85,3798 рубля.

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Комментарии

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Б.Е.С.
11.02.2022 08:04
<p>сегодня пятница</p>
<p></p>
<p>и мы наблюдаем картину, как медведи перекрасились в быков и (покупателей) и разгоняют вверх стоимость валюты.</p>
<p></p>
<p>в то время как сделок по продаже - мы объективно не наблюдаем. </p>
<p></p>
<p>и эта картина наблюдается со вчерашнего дня.</p>
0

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