Замминистра экономического развития назвала факторы для роста ВВП

Плановое ослабление ограничений в рамках ОПЕК+ сыграет в пользу роста ВВП России в 2022 году, рассказала в интервью «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.

«Первый фактор, который будет играть «в плюс» в нынешнем году, — это, безусловно, плановое ослабление ограничений в рамках ОПЕК+. У нас нефтедобыча еще не восстановилась, и ее рост будет стимулировать смежные секторы», — отметила она.

Второй фактор «в плюс», по словам Крючковой, — прошлый год был достаточно успешным для компаний, особенно для экспортеров. В результате в экономике накопились серьезные финансовые ресурсы, которые могут быть инвестированы, добавила замминистра экономического развития.

«Третий фактор — сделано достаточно много для поддержания платежеспособного спроса, и это тоже позволит экономике развиваться», — сказала она.

Кроме того, Крючкова озвучила риски. Так, первый и основной риск — мировая конъюнктура, внешние рынки. «Известный пример: мировой кризис полупроводников и его влияние на автомобильную промышленность. Как долго продлится такой кризис? Он же не единственный, сбоев в цепочке поставок достаточно много, этот просто наиболее известный, наиболее явно бьющий по потребительскому рынку. То, насколько быстро такие кризисы будут рассасываться и будут ли возникать новые сбои в мировом масштабе, безусловно, будет влиять на экономический рост и в мире в целом, и в России в частности», — уточнила она.

Следующий риск — высокая мировая инфляция, продолжила замминистра. «Причем это вопрос не только цен, но и экономического роста. Ситуация будет зависеть от того, как быстро страны в мире будут ужесточать свою денежно-кредитную политику и как это будет влиять на другие факторы, связанные с платежеспособностью компаний, с накопленными долгами и так далее. Все это создает очень высокий уровень неопределенности. Сейчас все страны, все центральные банки внимательно следят за ситуацией, потому что слишком медленное ужесточение ДКП может привести к дальнейшему раскручиванию инфляции в мировом масштабе. Слишком резкое ужесточение тоже приведет к массе неприятных последствий. Все будут очень внимательно смотреть и тщательно взвешивать», — подчеркнула Крючкова.