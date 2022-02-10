​ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Как сообщило ведомство, такое решение вынесла в четверг, 10 февраля, комиссия антимонопольной службы по делу в отношении компании.

Напомним, в апреле 2021 года ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google.

Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

«После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube», — поясняет ФАС.

Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.

В ФАС напомнили, что согласно части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

